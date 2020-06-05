شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء مستشار محافظ الإسكندرية من فيروس كورونا ومغادرته «عزل كفر الدوار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شُفى اللواء محمد عبدالله سحقول، مستشار محافظ الإسكندرية، رئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء، من فيروس كورونا المستجد، بعد تحول نتائج التحاليل من إيجابى إلى سلبى، ومغادرته مستشفى كفر الدوار العام المخصص للعزل الصحى.

وكان في وداع «سحلول» الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفى، والدكتور محمود شهاوى، نائب مدير المستشفى، والدكتور عفيفى سالم، رئيس الفوج الخامس بمستشفى العزل، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية مع طاقم الأطباء والتمريض.

وأشاد «سحلول» لدى خروجه من المستشفى بجهود الأطباء قائلاً: «منذ وصولى الأسبوع الماضى إلى العزل، لم أخبر الطاقم الطبى بصفتى المهنية، ولكنى رأيت خلية نحل تعمل لرعاية المصابين والعمل على راحتهم وهو ما أدى إلى سرعة شفاء الكثيرين وأنا من بينهم».

وحذر «مستشار محافظ الإسكندرية» من التعامل مع الفيروس بعدم جدية، مطالبًا بأخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وأخذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج وارتداء الكمامات وغسيل الأيدى.