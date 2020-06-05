شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 35 فرش حشيش و1500 قرص مخدر بحوزة سمكري ومندوب مبيعات بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسماعيلية وسيناء الشمالية من ضبط كميات من مخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة سمكري سيارات، ومندوب توزيع أدوية ومستلزمات طبية بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

وتلقى اللواء هشام الزغبي، مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسماعيلية وسيناء الشمالية، معلومات وردت إلى العميد مفيد فوزي، مدير إدارة المكافحة بالإسماعيلية وسيناء الشمالية بقيام سمكري سيارات، ومندوب توزيع أدوية ومستلزمات طبية بتوزيع كميات من المخدرات منها نبات الحشيش المخدر وأقراص المخدرة على عملائهم من مدمني المخدرات بمدينة الإسماعيلية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ضم العقيد أحمد بلبولة، وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالاسماعيلية وسيناء الشمالية، والعقيد أحمد حماد والمقدمين محمد جميل وأحمد عبدالله ومحمد جاد وعلي عبدالنبي ومحمد المحمدي مفتشي إدارة المخدرات.

وأشارت تحريات فريق البحث إلى قيام المتهم «أحمد. ع.ع» 37 عام سمكري سيارات بتوزيع كميات من مخدر الحشيش على عملائه من مدمني المخدرات بدائرة قسم ثالث، وقيام المتهم «م.م. ع» 35 عام مندوب توزيع أتدوية ومستلزمات طبية، ويقوم بالإتجار في الأقراص المخدرة وتوزيعها على مدمني المخدرات بمدينة الإسماعيلية، وبتقنين الإجراءات تمكن فريق البحث من القبض على المتهمين بمدينة الإسماعيلية وبحوزة المتهم الأول 35 فرش حشيش، 2 كيس من مخدر «الشابو»، وبحوزة المتهم الثاني 1500 قرص مخدر، وذلك قبل توزيعهم على مدمني المخدرات بالمدينة.

وأمر أحمد غانم، مدير نيابات ثان وثالث الإسماعيلية بإشراف يوسف الدفتار، رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، والمستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، والتحفظ على المخدرات المضبوطة، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكميائي لفحصها، ومراعاة تجديد حبس المتهمين في الموعد القانوني.

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