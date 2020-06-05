شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب كوبري أثناء حظر التجوال بتكلفة 23.5 مليون جنيه بإيتاي البارود (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد كجك، رئيس مركز ومدينة ايتاي البارود، إنه تم استغلال ساعات الحظر وتوقف حركة القطارات، ومن الثامنة مساءً وحتى الخامسة من صباح اليوم في أعمال تركيب عدد 2 باكية من الهيكل المعدنى لكوبري المشاة الجديد على خط سكة حديد خط «القاهرة- الإسكندرية»، بحضور المسؤولين عن المرور والطرق والسكة الحديد.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه من المقرر إنهاء جميع الأعمال عقب الانتهاء من تركيب الباكية الثالثة من الهيكل المعدني والجوانب المعدنية والبلاطات قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أن العمل يجري بجميع المشروعات المنفذة على أرض البحيرة مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية للعاملين بها والمتابعة الميدانية والمستمرة لها، مشيرًا إلى أن الكوبري الجديد للمشاه بإيتاي البارود يمر أعلى السكة الحديد، ويربط شرق مدينة إيتاي البارود بغربها بطول ١١٧ متر وبتكلفة إجمالية ٢٣.٥ مليون جنية.

تركيب كوبري أثناء حظر التجول بالبحيرة

تركيب كوبري أثناء حظر التجول بالبحيرة

تركيب كوبري أثناء حظر التجول بالبحيرة

تركيب كوبري أثناء حظر التجول بالبحيرة

تركيب كوبري أثناء حظر التجول بالبحيرة

تركيب كوبري أثناء حظر التجول بالبحيرة