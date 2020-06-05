شكرا لقرائتكم خبر عن 22 متعافيًا من كورونا يغادرون مستشفيات القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، الجمعة، عن خروج 22 متعافيًا من فيروس كورونا من مستشفيات المحافظة، حيث تعافي 4 أشخاص وغادروا عزل قها و6 غادروا مستشفى ناصر العام و12 غادروا مستشفي النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد ناجي، مدير مستشفي ناصر العام، أن التعامل مع مرضي فيروس كورونا يتم عبر فريق طبي متميز يشرف عليه الدكتور محمود على الدين وفريق متميز من التمريض وقسم مكافحة العدوي.

وأضاف ناجي في تصريح له أن الحالات التي تم شفائها أجرت مسحة مرتين متتالين وأثبت سلبية الإصابة بالفيروس، مؤكدًا على أن الطاقم الطبي بالمستشفي يتحمل مسؤولية كبيرة ويبذل قصاري جهده للتعامل مع الحالات المصابة أوالمشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وأشار ناجي إلى أن جميع الحالات المحتجزة بالمستشفي مستقرة وتجري لهم مسحات يومية ويتم تقديم العلاج طبقا للبروتوكول المصري للعلاج والذي اثبت فاعليته مع المرضى.