نقابة الصحفيين تعلن إغلاق جميع أدوارها لمدة أسبوعين وقصر العمل بالدور الأرضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد شبانة سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين، اتخاذ قرار بإغلاق جميع أدوار النقابة لمدة أسبوعين، واقتصار العمل خلال تلك الفترة على خدمات الضرورة فقط والمتواجدة بالدور الأرضى، وذلك بعد التشاور والبحث مع النقيب ضياء رشوان والزملاء بالمجلس وعدد من المتخصصين.
وأشار شبانة، في بيان مساء اليوم، إلى أن العمل بالنقابة سيقتصر في هذا الوقت على: العلاج وصرف الإعانات والبدل والقروض وتجديد الاشتراكات وشراء مستلزمات الإجراءات الوقائية كالكحول و"الكمامات".
وقال "في إطار الظرف الحالي، يصبح لزاما علينا اتخاذ كل إجراءات الحيطة حفاظا على الجميع، بعد التشاور وجدنا أنه من الأفضل غلق جميع أدوار النقابة لمدة أسبوعين واقتصار العمل خلال تلك الفترة على خدمات الضرورة فقط".
ولفت إلى أن كل تحويلات العلاج الآن تتم عبر تطبيق "واتس آب" من خلال موظفي العلاج مع جميع المعامل ومراكز الأشعة والمستشفيات، داعيا إلى الالتزام بالإجراءات المعلنة حفاظا على الجميع، والمرور ببوابة التعقيم عند دخول بالنقابة.
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