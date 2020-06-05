شكرا لقرائتكم خبر عن مشيرة خطاب تحذر من تصاعد العنف ضد الأطفال بسبب جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت السفيرة مشيرة خطاب الرئيس التنفيذى لمؤسسة "كيميت بطرس بطرس غالى للسلام والمعرفة" من تصاعد العنف ضد الأطفال نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي أدت إلى اغلاق المدارس وحرمان 1.9 مليار طفل فى العالم من الذهاب إلى المدرسة بسبب الإجراءات التى اتخذتها دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، في تغرديدة لها اليوم الجمعة على حسابها الرسمى عبر تويتر بمناسبة اليوم الدولى لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، أن الأن وأكثر من أي وقت مضى ، يجب أن يحل العمل محل الخطاب، لحماية هؤلاء الاطفال.
وذكرت أن مؤسسة "كيميت بطرس غالي" قد نظمت ثلاث ندوات رقمية حول تداعيات جائحة كورونا، ومنها ندوة عن السلام الأسري خاصة العنف تجاه الأطفال ، كما تناولت حقوق اللاجئين وطالبى اللجوء والنازحين وفِي مقدمتهم الأطفال .
ويشار إلى أن العالم يحيي في 4 يونيو من كل عام "اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء".
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