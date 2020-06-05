شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بث مباشر لظاهرة خسوف القمر من معهد الفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الكرة الأرضية فى هذه اللحظات ، ثاني ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف بعام 2020م، حيث يحدث خسوف للقمرمن نوع شبه الظل الآن تشهده الكرة الأرضية .

ويقوم فريق بحثي من الباحثين بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برصد ظاهرة خسوف شبه ظل القمر الآن بمرصد حلوان .

وينشر ”الخليج 365” بث مباشر لظاهر خسوف القمر ، من خلال تليسكوب المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى ، حيث يمكنكم متابعة الظاهرة من خلال اللينك التالى.

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وبدأ الخسوف في الساعة السابعة وست وأربعين دقيقة تقريباً ومتوقع أن ينتهى في الساعة الحادية عشرة وأربع دقائق تقريباً.

وهذا الخسوف لا يُمكن رؤيته بالعين المجردة، و يُمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في مصر وفي المنطقة العربية وكذلك في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها قارة أوروبا ماعدا معظم الجزء الشمالي منها، و قارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا، و قارة أستراليا، و قارةأفريقيا، و شرق وجنوب أمريكا الجنوبية، وغرب المحيط الباسفيكي، و المحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، و القارة القطبية الجنوبية.

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها ثلاث ساعات وثمانية عشرة دقيقة تقريباً،

فى ذروة الخسوف يحجب فيها ظل الأرض57% تقريباً من منطقة شبه الظل فيتفق توقيتها مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1441هـ في الساعة التاسعة وخمس وعشرين دقيقة تقريباً بتوقيت القاهرة المحلي.