شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: بدء ربط الخط الساخن لـ«الصحة والتعليم العالى» لاستقبال بلاغات "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” في عدد المطبوع غدا السبت مزيداً من التقارير الخبرية والتحقيقات الهامة، أبرزها تغطية المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد رغم كورونا، وبدء ربط الخط الساخن لوزارتي الصحة والتعليم العالي لاستقبال بلاغات الإصابة بفيروس كورونا، ضلا عن تقارير رياضية واقتصادية وفنية متنوعة. واقرأ في عدد الغد أيضا.. واقرأ في عدد الغد أيضا.. بدء ربط الخط الساخن لـ«الصحة والتعليم العالى» لاستقبال بلاغات " كورونا " بدء ربط الخط الساخن لـ«الصحة والتعليم العالى» لاستقبال بلاغات "الشكاوى الحكومية" تستقبل 15770 شكوى وطلب استغاثة واستفسارا تتعلق بالنواحى الطبية.. و«مدبولى»: هدفنا خدمة المواطنين وتقديم أفضل خدم المؤسسات الدولية تتوقع نمو الاقتصاد رغم أزمة كو رونا المؤسسات الدولية تتوقع نمو الاقتصاد رغم أزمة كو «فيتش»: الاقتصاد سيبقى قوي بيئة الاستهلاك.. و«هالة السعيد»: الإصلاحات الاقتصادية ساعدت على امتصاص أثار الفيروس خفض أسعار الغاز طوق النجاة للقطاع الصناعي ارتفاع تكاليف الإنتاح يهدد بتراجع تنافسية الصادرات فى ظل أزمة «كوفيد19" ومطالب بتخفيض الأسعار عودة صلاة الجمعة إلى الجامع الأزهر بعد توقفها 66 يوما عودة صلاة الجمعة إلى الجامع أحمد عمر هاشم فى الخطبة للأطقم الطبية: تقومون بأعظم عبادة لله الحكومة تدرس أحوال العائدين لمساعدتهم على التأقلم مع المتطلبات المعيشية وزيرة الهجرة: تشكيل لجنة لبحث سبل مساعدة العائدين على توظيف مدخراتهم فى مشروعات صغيرة وزيرة الهجرة: تشكيل لجنة لبحث سبل مساعدة العائدين على توظيف مدخراتهم فى مشروعات صغيرة «التعليم»: المدارس الخاصة لا تملك صلاحية فصل الطالب غير المسدد للمصروفات تعديلات جديدة على قانون صندوق مصر السيادى أمام «النواب» تعديلات جديدة على قانون صندوق مصر السيادى أمام «النواب» دعوة فرح هدى جمال عبدالناصر.. وثيقة نادرة تنشر لأول مرة Advertisements الجامعات تبدأ الاستعدادات لامتحانات الفرق النهائية الجامعات تبدأ الاستعدادات لامتحانات الفرق النهائية رؤساء الجامعات: وضع جداول الامتحانات وتصور لاختبارات العملى.. ويؤكدون: حظر الدخول دون كمامة وتطبيق التباعد الاجتماعى باللجان تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع مترا بالشارعترعة الزمر: المواطنون تعدوا على16 مترا بالشارع وزير الإسكان: العمارات خالفت التراخيص والاشتراطات البنائية.. تعدت على مناطق الردود والنسبة البنائية.. بناء أدوار زائدة غير مرخص بها.. وإجراءات رادعة تجاههم القمامة والإشغالات تتصدر شكاوى المواطنين لمبادرة صوتك مسموع بالتنمية المحلية القمامة والإشغالات تتصدر شكاوى المواطنين لمبادرة صوتك مسموع بالتنمية المحلية 1112وزير التنمية المحلية" تلقينا 10166 رسالة تضمنت 1112 شكوى خلال شهر مايو.. ونجحنا فى حل 1521 رجال الأعمال الأجانب وكورونا.. كثير من الدعم قليل من التبرعات «واشنطن بوست»: زوكربيرج وجيف بيزوس ساهموا بأقل من 1% من ثرواتهما في مواجهة الوباء.. و"علي بابا" يكتفي بـ 14.5 مليون دولار من أصل 44 ملياراً ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال.. و2000 سيارة مخالفة ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال.. و2000 سيارة مخالفة

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