شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: ارتفاع عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية لـ125 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة السياحة والآثار، تسلم 15 فندقا بأربعة محافظات هى البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية والقاهرة شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التى وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة وصل حتى الآن إلى 125 فندقا، لافتا الى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 9 فندقا بمحافظة البحر الأحمر، و3 فنادق بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء وفندق واحد بمحافظة الإسكندرية وفندقين بمحافظة القاهرة. وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التى حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت إنه ابتداء من شهر يونيو الجارى سيتم السماح للفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، العمل بنسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية لها وذلك وفقا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والاثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية. وأوضح عبد الفتاح العاصى مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن نسب الاشغال بالفنادق، خلال أيام عيد الفطر المبارك لم تتعد ال25%، وفقا للنسب المسموح بها ضمن اشتراطات السلامة الصحية، مشيرا الى أن متوسط نسب الاشغال بها خلال أيام عيد الفطر المبارك بلغت 8% فى محافظة جنوب سيناء، و 13% فى محافظة البحر الاحمر، و 25% فى مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، و 25% فى محافظة الاسكندرية، و 4% فى منطقة الساحل الشمالى ومحافظة مطروح، و 9% فى محافظة القاهرة الكبري.