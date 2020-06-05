السياحة: 15 فندقًا جاهزًا حصلت على شهادة السلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تسلم 15 فندقًا في أربع محافظات هي البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية والقاهرة شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وقال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إن عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة وصل حتى الآن إلى 125 فندقًا، موضحًا أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 9 فنادق بمحافظة البحر الأحمر، و3 فنادق بشرم الشيخ، وفندق واحد بمحافظة الإسكندرية، وفندقين بمحافظة القاهرة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.​