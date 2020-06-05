أخبار مصر | محمود غنيم مديرًا للدعوة بمديرية أوقاف البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر محمود غنيم مديرًا للدعوة بمديرية أوقاف البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ محمود طه الشيمي غنيم إمام وخطيب وعضو المركز الإعلامي بديوان عام الوزارة بتسيير أعمال مدير إدارة الدعوة بأوقاف البحر الأحمر وذلك في إطار الدفع بالقيادات الشبابية في مفاصل العمل الإداري والدعوي

وألغت مديرية أوقاف البحر الأحمر تصريح خطابة حسن مسعد مختار خطيب مكافأة بإدارة أوقاف الغردقة، مديرية أوقاف البحر الأحمر مع التنبيه على جميع العاملين بالمديرية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إمامة المصلين أو أي عمل دعوي، نظرًا لمخالفته توجيهات المديرية والوزارة ونشره على صفحته ما لا يتسق مع طبيعة العمل الدعوي وصعود المنبر.

وأكدت وزارة الأوقاف أن صفحة الإمام أو خطيب الجمعة الشخصية بمثابة منبره ينبغي أن يكون ما ينشره عليها متسقًا فكرًا وسلوكًا مع شخصية وطبيعة عمل الإمام أو خطيب الجمعة، ومن يخالف ذلك تتخذ ضده الإجراءات التي تتناسب وطبيعة الخروج على مقتضى واجبه الوظيفي، وبما يصل إلى إلغاء تصريح الخطابة أو حتى إنهاء الخدمة.

كما قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقف الشيخ ربيع محمد محمود حسنين مدير إدارة الزاوية الحمراء بمديرية أوقاف القاهرة لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، وذلك لتقصيره وإهماله الشديد في مهام عمله وذلك بناء على المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للتفتيش.

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وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنَّ للإسلام منهجا في مواجهة الشدائد والنوازل وهو التمسك بكتاب الله وسنته، مؤكدًا أنِّ نبينا الكريم كان يأخذ بالأسباب، وأنَّ المولى -عزوجل- في كتابه العزيز أمر الأمة بذلك فقال "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ"، لافتًا إلى أنَّ الإسلام هو أول من نادى بالحجر الصحي حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذَا سمِعْتُمْ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإذَا وقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ فِيهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا».

ووجه الدكتور عمر هاشم خلال خطبة صلاة الجمعة، وذلك في أول جمعة منذ 20 مارس الماضي، وهي آخر جمعة شهدها الجامع قبل تعليق الصلاة به نظرًا لانتشار جائحة كورونا، وكان عنوان الخطبة «الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد» أربعة نداءات إلى العالم بأسره: