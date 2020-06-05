أخبار مصر | الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من الغد والقاهرة 33 درجة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من الغد والقاهرة 33 درجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، اليوم الجمعة، عن التقلبات الجوية الشديدة، التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيا بدءا من غدا السبت.

وأكدت الهيئة أن طقس يوم السبت مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس لطيف، يكون معتدل على السواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت الهيئة، أن يسود شمال الصعيد طقس حار، بينما يسود جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

من جهتها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الخروج وقت الظهيرة وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية يوم السبت، وتتمثل في ظهور شبورة خفيفة صباحا، كما تنشط الرياح على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت بالقاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجات، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 15 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

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