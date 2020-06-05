شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 3 محال تجارية خالفت قرار الحظر بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية بالتنسيق مع الجهات المعنية حملاتها اليومية لمتابعة كافة الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة، للتأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والمقاهي والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، وكذلك المحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، والمطاعم، وكافه المنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل .

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة مسائية على المحال التجارية، أسفرت عن تشميع ٣ محال تجارية مخالفة ما بين محل ترزي وصالون حلاقة ومحل ملابس بكفر محمد حسين، وحي مبارك وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.