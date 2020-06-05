شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 28 حالة تعد «في المهد» على الأراضي الزراعية في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الجمعة، إنه تمت إزالة 28 حالة تعد «في المهد» على مساحة فدان وعشرين قيراط، بواقع 20 حالة بناحية صالح فريد التابعة لمجلس قروي الفنت و8 حالات بنزلة البرقي مجلس قروي اقفهص، وذلك خلال الحملة المكبرة التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، أمس الخميس، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الملف.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ بني سويف لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

أكد محافظ بني سويف، على أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لظاهرة التعدي على أراضى الدولة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا«، مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى في أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد،وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة.