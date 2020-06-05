شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث حالة ولادة لمصابة بكورونا داخل المستشفيات التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن أول حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الساحل التعليمي بالقاهرة.

وأفاد الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، أن هذه هي ثالث حالة ولادة داخل المستشفيات التعليمية، وأن المريضة دخلت مستشفى الساحل التعليمي وهي من المستشفيات التى تم تجهيزها لاستقبال حالات الفرز والعزل التابعة للهيئة بالقاهرة.

وذكر الدكتور عبد الفتاح حجازي، مدير مستشفى الساحل التعليمي، أن الحالة دخلت المستشفى باشتباه بالإصابة بفيروس كورونا حيث كانت حرارتها مرتفعة ووضعت مولودها بالمستشفى وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المريضة والطاقم الطبى.

وأضاف أنه قام بإجراء هذه العملية طاقم طبى متميز ويضم دكتورة النساء د.شرين سامي عبد العاطي، ودكتور التخدير د .محمد مهنى وميس شيماء محمد تمريض، وتخضع الأم والمولود للإشراف والمتابعة على مدار الساعة وحالة الأم والمولود مستقرة.

حالة ولادة لمصابة بكورونا داخل المستشفيات التعليمية

حالة ولادة لمصابة بكورونا داخل المستشفيات التعليمية