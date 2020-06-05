شكرا لقرائتكم خبر عن جولة من «القوى العاملة» للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمصانع البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنة من مديرية القوى العاملة بالبحيرة بجولة تفقدية بعدد من الشركات والمصانع بدمنهور وحوش عيسى للوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بها، والاطمئنان على خلوها من أي مخالفات وقائية وارتداء العاملين للكمامات والقفازات واستخدام المطهرات واستمرار اعمال التعقيم بصفة مستمرة للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشكلت اللجنة من السيد الخطيب، مدير مديرية القوى العامله بالبحيرة، وحامد العافري، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والمهندسة هيام نعيم، مديرة مكتب السلامة بجولة ميدانية تفقدية.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار العمل ودفع عجلة الإنتاج في كافه المصانع والمشروعات الانتاجية بنطاق المحافظة للعمل بكامل طاقتها مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين.

وأشار «المحافظ» إلى الدور الهام والحيوي لرجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات في توفير معدات الوقاية والتطهير، ومتابعة مدى التزام العمال بارتداء الكمامات والقفازات مؤكدا على استمرار عمل لجان المتابعة للوقوف على تطبيق الإجراءات الوقائية واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.

التأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية بمصانع البحيرة

التأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية بمصانع البحيرة

التأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية بمصانع البحيرة

التأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية بمصانع البحيرة

التأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية بمصانع البحيرة

التأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية بمصانع البحيرة