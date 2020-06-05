شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتفقد المستشفى الميداني بجامعة عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، المستشفى الميداني بجامعة عين شمس، برفقة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، وأيمن صالح، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.

وأشار الوزير إلى أن المستشفى تهتم بعلاج الحالات المرضية المختلفة ومنها استقبال المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، كما توفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة، ومن المقرر افتتاحها قريبا للبدء في توفير الخدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الزيارة للمستشفى للوقوف على مدى جاهزيتها وتجهيزها لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، وكذلك سرعة توفير كافة المتطلبات الضرورية لذلك، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الفرق الطبية وكافة العاملين.

جدير بالذكر أن هذه المستشفى الميداني استكمالا للدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وهي مجهزة بأعلى مستويات التجهيزات وتقدم خدمات طبية متميزة، وتم دعمها بالمستلزمات الطبية.

في سياق متصل شهدت خدمات الطب عن بعد التي تقدمها مستشفيات جامعة عين شمس إقبالا شديدا من الجمهور في ظل ظروف مواجهة خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث حرصت مستشفيات جامعة عين شمس على تكثيف الخدمة المجانية خدمات «استشارات الطب عن بعد» لحماية المواطنين من خطر العدوى في ظل الظروف الصحية العالمية الحالية الطارئة.

و تتم خدمة المرضى عن طريق الواتس آب، ويقوم الاستشارى الذي يتلقى الرسائل بتقديم المساعدة حسب الحالة ويتم تصنيف الحالات كحالة يتم تشخيصها أو متابعتها عن طريق الواتس اب أو حالة تحتاج استشارة صوت وصورة وسوف يرسل إليك في هذه الحالة رابط وميعاد تقابل فيه الاستشارى، وما عليك غير الضغط على الرابط دقائق معدودة قبل الميعاد المحدد أو حالة تحتاج الفحص وسوف يتم اخطارك بالعيادة المناسبة لحالتك في مستشفيات جامعة عين شمس أو حالة حرجة تحتاج التوجه إلى الطوارئ.

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واشارت الجامعة إلى أن جميع الاستشاريين من جامعة عين شمس ويتم تلقى الاستفسارات يومياً من ٩صباحا-7 مساء رقم واتس اب الطب النفسي.

01050136018

• رقم الواتس اب الباطنة العامة وتخصصاتها

01050136012

• رقم الواتس اب طب الاطفال

01050136031

• رقم الواتس اب طب المسنين

01050136035

• رقم الواتس اب النساء والتوليد

01050136020

• خدمة الاستعلام عن الكورونا المجانية (طب الاسرة)

01050136024