شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يبحث توسعات أحد المصانع لاستيعاب المزيد من العمالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع وفد مصنع دلتا تكستايل للمنسوجات، إجراء أعمال توسعه بالمصنع، وذلك ضمن خطة المحافظة لبحث القضايا والموضوعات المتعلقة بتسيير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ومناقشة موقف المشروعات المتعثرة، مع إزالة كافة المعوقات امام المستثمرين.

ضم الوفد دولفور لوبيز العضو المنتدب لمصنع دلتا تكستايل، دكتور محمد مرة المدير المالي والإداري للمصنع، المهندس هشام هيكل الرئيس التنفيذي للمصنع، وبحضور هيام مصطفي مدير إدارة العلاقات الدولية.

ناقش المحافظ، المقترحات المقدمة لإمكانيه إجراء التوسعات لاستيعاب المزيد من العمالة من أبناء محافظة المنيا، حيث تسهم تلك التوسعات في توفير المزيد من فرص العمل للشباب من ابناء المحافظة.

وجه المحافظ، بتشكيل لجنه من المنطقة الصناعية لدراسة الموضوع وعرضه وتحديد الإمكانيات المتاحة لإجراء أعمال التوسعه، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على تذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار وتوفير فرص عمل لأبناء المنيا.