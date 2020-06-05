شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يبحث توسعات أحد المصانع لاستيعاب المزيد من العمالة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع وفد مصنع دلتا تكستايل للمنسوجات، إجراء أعمال توسعه بالمصنع، وذلك ضمن خطة المحافظة لبحث القضايا والموضوعات المتعلقة بتسيير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ومناقشة موقف المشروعات المتعثرة، مع إزالة كافة المعوقات امام المستثمرين.
ضم الوفد دولفور لوبيز العضو المنتدب لمصنع دلتا تكستايل، دكتور محمد مرة المدير المالي والإداري للمصنع، المهندس هشام هيكل الرئيس التنفيذي للمصنع، وبحضور هيام مصطفي مدير إدارة العلاقات الدولية.
ناقش المحافظ، المقترحات المقدمة لإمكانيه إجراء التوسعات لاستيعاب المزيد من العمالة من أبناء محافظة المنيا، حيث تسهم تلك التوسعات في توفير المزيد من فرص العمل للشباب من ابناء المحافظة.
وجه المحافظ، بتشكيل لجنه من المنطقة الصناعية لدراسة الموضوع وعرضه وتحديد الإمكانيات المتاحة لإجراء أعمال التوسعه، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على تذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار وتوفير فرص عمل لأبناء المنيا.
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