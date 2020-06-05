شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية: استمرار عمليات توريد القمح حتى نهاية موسم الحصاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على إستمرار إستلام الأقماح الجديدة لموسم هذا العام بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، مشيراُ إلى أن إجمالى ما تم توريده منذ بدء موسم الحصاد بلغ 133 ألف و252 طن قمح وسط إجراءات إحترازية ووقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وأن ما تم توريده اليوم الجمعة 240 طن قمح، هذا وقد بلغت السعة التخزينية للمحافظة 216 ألف طن وهو ما يفوق المستهدف.
ومن جانبه شدد أبوليمون،على المتابعة الدورية لإستلام محصول القمح حتى الإنتهاء من موسم الحصاد، مؤكداً على تسهيل كافة الإجراءات أثناء الإستلام والتسهيل على المزارعين وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظا على المحصول بإعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة.
كما أكد المحافظ على أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بقطاع الزراعة والمزارعين وتقديم كافة الإرشادات والتوعية للحصول على أعلى زيادة لإنتاجية الفدان .
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
29,767
-
تعافي
7,756
-
وفيات
1,126
كانت هذه تفاصيل خبر محافـظ المنوفية: استمرار عمليات توريد القمح حتى نهاية موسم الحصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.