شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» تعلن مواعيد صرف المعاشات الأكثر من 2000 جنيه (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الأحد المقبل، صرف معاشات الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات ممكن تزيد معاشاتهم عن ٢٠٠٠ جنية وحتي ٣٠٠٠جنية ويستمر الصرف على مدار يومين.

وشهد الخميس الماضي انتهاء مواعيد صرف الشريحتين الأولى والثانية لاصحاب المعاشات الاقل من 2000 جنيه، حيث تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف المعاشات والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يونيو في الايام الاربعه الاولي؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف 4.35 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 4.89 مليار جنيه.

وقد أشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في رابع ايام صرف معاشات شهر يونيو وثانى ايام الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 2000 جنيه فأقل؛ حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 395 ألف حالة بقيمة إجمالية 405 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 2.21 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 2.67 مليار جنيه، بالإضافة 1.74 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 1.81 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.45 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في اطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية A.T.M «» وصرف المعاشات المحولة على البنوك اعتباراً من الاول من يونيو، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر

وخصص لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها وعددهم 1 مليون قائم بالصرف ايام الأحد والأثنين الموافقة (7 -8) من شهر يونيو.

-و فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 9 يونيو.

علما انه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 اشهر على اخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.

Advertisements

وفى السياق ذاته اكدت الوزارة على توفيرها كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات واقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وادارة الامن وخدمة المواطنين بالإضافة إلى تطهير كافة هذه المنافذ بشكل دوري قبل البدء في عملية الصرف.