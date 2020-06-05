شكرا لقرائتكم خبر عن الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء من 30 مايو حتى 5 يونيو (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 30 مايو حتى 5 يونيو 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في الإنفو جراف أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي بين الحكومة المصرية، وشركة «سيماريس»، والوكالة الفرنسية للتنمية، الخاص بتنفيذ برنامج «المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية»، والموقع في القاهرة بتاريخ 30 مارس 2020، فضلاً عن الموافقة على مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما يخص إنشاء كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج، وإنشاء كلية التربية الرياضية «بنين-بنات» بجامعة السويس.

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء «إنفوجراف»

هذا بجانب الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 62 المنعقدة بتاريخ 18مايو2020، لعدد 30 موضوعاً، وكذلك الموافقة على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاقد مع كل من دار «نهضة مصر»، وشركة «لونجمان»، وشركة «أبوالهول» للنشر، وذلك لطباعة وتغلفة وتوزيع كتب التعليم المطورة، والخاصة بسنوات التعليم المطورة (KG1، KG2، الأول، والثاني والثالث الابتدائي)، بالإضافة إلى الموافقة على قرار لتخفيف الأعباء عن العملاء الصناعيين المتعثرين بسبب عقود توريد الغاز الطبيعي، حيث يقدر إجمالي ما تم الموافقة على إعفائه من مديونيات 5.3 مليار جنيه، وذلك دعماً للصناعة المحلية وحفاظاً على استثمارات العملاء الصناعيين.

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء «إنفوجراف»

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح الإنفوجراف أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت الاجتماع الأسبوعي، وتم فيه مناقشة عدد من الملفات المهمة، بجانب متابعة جهود مختلف جهات الدولة في التعامل مع أزمة فيروس «كورونا» المستجد، وكذلك اجتماع للمجموعة الطبية لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بإجراءات التعامل مع التصدي لانتشار فيروس «كورونا»، وذلك بحضور وزراء التعليم العالي، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بمحافظتي سوهاج وقنا، والامتداد الجغرافي للبرنامج بمحافظات جديدة، وذلك بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، هذا بجانب اجتماع لمتابعة خطة استخدام بعض مكاتب هيئة البريد لتقديم خدمات التوثيق العقاري، وذلك بحضور وزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء «إنفوجراف»

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء «إنفوجراف»

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه الإنفوجراف، ترأس سيادته اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، كلف فيه بالمرور اليومي على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات وتقديم الخدمة للمواطنين، ووجه بتخصيص خط ساخن في كل محافظة يعمل 24 ساعة لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم بشأن «كورونا»، هذا بجانب اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لتشغيل منظومة النافذة الواحدة بالمراكز اللوجيستية، وذلك بحضور وزيري المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمسئولين المعنيين بالوزارتين، فضلاً عن اجتماع لمناقشة خطة استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران، وذلك بحضور وزيري السياحة والآثار، والطيران المدني، وكذلك اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ كافة المشروعات بمحافظة القاهرة، وجه فيه بسرعة الانتهاء من مشروعات الطرق والكباري ومشروع «ممشى أهل مصر»، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمشروعات، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.كما شملت الاجتماعات بحسب الإنفوجراف اجتماع لمناقشة واستعراض عدد من المقترحات الخاصة بتعديل بعض مواد القوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بالمناطق الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والعدل، والمالية، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن اجتماع لمناقشة الإصلاحات الهيكلية المقترحة ذات الأولوية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب الوزيرة لشئون التخطيط، بجانب ترأس سيادته اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا»، حيت تم استعراض مقترحات الاستئناف التدريجي لعدد من الأنشطة، وكذا ضوابط العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بدور العبادة، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس هيئة الشراء الموحد، بجانب اجتماع لمتابعة موقف عدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم عرض مخطط إنشاء مدينة سكنية بالعامرية بها أنشطة سكنية وتجارية وصناعية، وكذلك عرض رؤية شاملة لتطوير منطقة حدائق المنتزه، فضلاً عن ترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية، حيث تم استعراض جهود الدولة على مدار الفترة الماضية لإعادة العالقين من عدة دول حول العالم، وكذا إعادة مخالفي الإقامة من دولة الكويت، وذلك بحضور وزراء الخارجية، والبترول، والدولة للهجرة، والتخطيط، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الاعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة.



وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب الإنفوجراف، شملت استعرض تقرير بشأن إطلاق قاعدة بيانات «طاقات» لتطوير وحدات الجهاز الإداري للدولة وتنمية قدرات موظفيه، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تلقي سيادته تقرير من وزير التنمية المحلية، تضمن رصداً لإجمالي ما تم إزالته من تعديات ومخالفات بناء بمحافظات الجمهورية، حيث تمت إزالة 10611 مخالفة بناء و15249 مخالفة على أراض زراعية في الفترة من 25 مارس وحتى 30 مايو الماضي.

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء «إنفوجراف»

وتضمنت الأنشطة أيضاً وفقاً لما أبرزه الإنفوجراف، تلقي سيادته تقريرين من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يشير الأول إلى تحسن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي خلال شهر مايو 2020، والثاني ملخص لتقرير مؤسسة «فيتش» حول التوقعات المستقبلية لقطاع التشييد والبناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، فضلاً عن استعراض تقرير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول الإجراءات التنفيذية والجهود التي تقوم بها الوزارة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والإمكانات التي تمتلكها للمواجهة.

بجانب تفقد سيادته المرحلة النهائية لمشروع إضاءة ميدان التحرير بعد انتهاء شركة «مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية» من أعماله بصورة كاملة، وذلك برفقة وزير قطاع الأعمال العام، بجانب تلقي سيادته تقرير من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تابع من خلاله الجهود التي قامت بها المنظومة في التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين الطبية من جميع محافظات الجمهورية خلال شهر مايو 2020.

Advertisements

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، فقد جاء في الإنفوجراف، إنه تم عقد لقاء مع رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وذلك لمناقشة ملامح استراتيجية توطين وتطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن لقاء مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة ومناقشة عدد من الملفات المهمة ضمن عمل الهيئة، وكذا بحث المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات صناعية واستثمارية على مستوى الجمهورية.