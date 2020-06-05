شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تنشر بروتوكول العلاج لحالات العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة ضوابط ومعايير العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا، حيث أكدت أنه يتم تقييم ومتابعة حالات (الاشتباه-المؤكدة) الإصابة بفيروس كورونا المستجد البسيطة والمقرر لها العزل المنزلى. وأشارت الوزارة في بيان اليوم، إلى أنه يتم توصيف الحالة إكلينيًكًا “حالة بسيطة "حال انطباق جميع الشروط التالية: السن أقل من 60 عام درجة الحرارة أقل من 38 ◦. تركيز الأكسجين في الدم أعلي من 92 . نبضات القلب أقل من 110 نبضة في الدقيقة . معدل التنفس أقل من 25 مرة في الدقيقة . نسبة كرات الدم البيضاء المحببة/ كرات الدم البيضاء الليمفاوية أقل من 3.1 . حال وجود أمراض مزمنة )السكري، ارتفاع ضغط الدم، ..( تكون الحالة مستقرة بالأدوية . لا يتلقي أدوية مثبطة للمناعة . لا يوجد حمل . لا يعاني من أورام سرطانية، وغير خاضع للعلاج الكيماوي . لا يعاني من سمنة مفرطة) مؤشر كتلة الجسم أقل من 40 كجم/م2 ( . وفيما يلى ضوابط العزل المنزلى التي نشرتها وزارة الصحة:





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