شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مواقف السيرفيس لمتابعة الالتزام بارتداء الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواقف ميدان الجيزة وشارع التحرير والدقي وفيصل للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات وسحب تراخيص سيارات السرفيس غير الملتزمة بارتداء الكمامات وإجراءات الوقاية من كورونا.

وأكد محافظ الجيزة أن اجهزة المحافظة شنت حملات مكثفة لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعى وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا .

وشدد المحافظ على أستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها مؤكداً على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون إرتدائها.

وأشار محافظ الجيزة أن الحملات شملت المرور علي مواقف النقل العام والسرفيس والميادين والشوارع الرئيسية حيث يتم إيقاف السيارات للتأكد من التزام المواطنين والسائقين من ارتداء الكمامات حفاظا علي سلامتهم ولتلاشي تطبيق الغرامة المقررة والبالغة 4 آلاف جنيه .

وأشار المحافظ إلى أن الحملات سوف تتم يوميا للتأكد من التطبيق الحازم وارتداء الكمامات مؤكدا انه تم التشديد علي متابعة أرتداء الكمامات قبل الدخول لأي منشأة حكومية أو خاصه أو مقار البنوك والاسواق والمحال الي جانب وسائل النقل الجماعي او الخاص .

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موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة التزام المترددين علي تلك المنشآت بارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الاجرة وسائقيها بضرورة الألتزام بكافة الأجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .