تفاصيل مصرع 4 أطفال غرقا بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

قررت نيابة حلوان الجزئية، بتشريح جثة 4 أطفال توفوا غرقًا بمياه النيل في منطقة كورنيش كفر العلو، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن، وتسليم الجثث لذويهم.

وكان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغا من الأهالي بمنطقة كفر العلو، مفاده تعرض 4 أطفال للغرق بمياه نهر النيل.

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على الفور تم الدفع بفريق إنقاذ نهري بالقاهرة مدعوما برجال الضفادع البشرية والمعدات اللازمة، وتم انتشال 4 جثث أطفال، لقوا حتفهم غرقا في مياه نهر النيل بكورنيش كفر العلو، بمدينة حلوان.

وكشفت التحقيقات أن الضحايا هم "مازن محمد عبدالرحمن، 6 سنوات، وشقيقته رقية، 8 سنوات، فاطمة هيثم حسن، مستورة عنتر، 10 سنوات" وتبين أنهم ذهبوا للسباحة واللهو وعندما لاحظوا غرق حاولوا إنقاذه فغرقوا جميعا.

قررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أهلية المجني عليه لسؤالهم في الواقعة، وعن تركهم في الطريق في وقت الحظر.