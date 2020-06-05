تؤثر على الحالة النفسية والعصبية.. ضبط شخصين بحوزتهما 100 أمبول مخدر بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، في ضبط شخصين بحوزتهما 100 أمبول من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد الاتجار بشبرا.

البداية عندما تمكن المقدم معتز زايد، رئيس مباحث قسم شرطة شبرا، من ضبط شخصين وبحوزتهما كرتونة صغيرة الحجم بداخلها 10 عبوات من عقار النالوفين 20 مجم المخدر بإجمالي 100 أمبول، مبلغ مالي 16 ألف جنيه.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، والعقيد أحمد عبد العزيز، مفتش المباحث، بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للعقار المخدر بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.