الداخلية: ضبط 170 شخصاً خالفوا قرار إيقاف أعمال البناء في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء. أسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 170 شخصاً لمخالفتهم للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء. يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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