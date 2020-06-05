لعدم ارتداء الكمامة..الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد 5 آلاف سائق نقل جماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا". خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، من اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5868 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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