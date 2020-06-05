سر جثة دُفنت تحت الرمال و5 جرائم قتل ودهس سيدتين..الجريمة في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

شهد الأسبوع الماضي محاكمات عدة شغلت الرأي العام، وجرائم تقشعر لها الأبدان، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفاً ما بين 5 جرائم قتل اختلفت أسبابها مابين السرقة والخلافت الأسرية، وعدد من الحرائق راح ضحيتها 5 أشخاص، وتصادم مروع وحادث دهس سيدتين، وإحباط تهريب شحنة هيروين بـ 24 مليون جنيه.

وتحمل السطور التالية أبرز تلك الجرائم التي رصدها الخليج 365 خلال أسبوع.

-وفاة الجدة و4 أطفال

لقيت سيدة و٤ أطفال مصرعهم في حريق شقة سكنية بمنطقة الدقي، وسط محافظة الجيزة.

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-"دُفن في الرمال بالخطأ".. تفاصيل العثور على جثة شاب أسفل كوبري الحلمية

نجح رجال مباحث القاهرة في حل لغز العثور على جثة متحللة أثناء القيام بأعمال حفر كوبري تحت الإنشاء بمنطقة حلمية الزيتون.

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-مقتل شاب تدخل لفض مشاجرة في منشأة ناصر

قُتل شاب لدى تدخله لفض مشاجرة بمنطقة منشأة ناصر في محافظة القاهرة.

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-"فتاة تيك توك"

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن التفاصيل الكاملة لواقعة الفتاة "منة عبد العزيز" والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة تيك توك".

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-ترويع طفل بكلب شرس

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، السبت، القبض على المتهمين بترويع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

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-بقيمة 24 مليون جنيه.. سقوط عصابة جلب وترويج المخدرات بحوزتهم 121 كيلو هيروين

نجح ضباط مكافحة المخدرات في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابي تخصص في مزاولة نشاط إجرامي في مجال جلب وتصنيع المواد المخدرة وترويجها، وبحوزتهم 121 كيلو جرام لمخدر الهيروين.

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-سيارة يقودها "حدث"..تفاصيل مصرع فتاة إثر حادث دهس بالتجمع الأول

لقيت فتاة مصرعها فيما أصيب أخرين إثر حادث دهس داخل إحدى المدن السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

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-الجثة تفحمت.. "توصيلات الخطر" تودي بحياة فتاة في حريق شقة بالعمرانية

دقائق معدودة وصلت معها سيارات الإطفاء موقع شقة سكنية بحي العمرانية غرب محافظة الجيزة بعد بلاغ ورد إلى شرطة النجدة، لم تحول دون وفاة فتاة في مقتبل العمر، فارقت "الملاك الصغيرة" الحياة قبل وصول رجال الدفاع المدني.

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-الأمن يكشف لغز مقتل مسنة داخل منزلها في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، ملابسات واقعة مقتل ربة منزل، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، تم ضبطه.

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-أبلغ الشرطة بعد قتلها.. ضبط شاب ذبح شقيقته في دار السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شاب متورط في ذبح شقيقته في منطقة دار السلام.

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-بعد "سما ومودة وحنين ".. القبض على "سوبر ماهر" داخل منزلة بشربين

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضرباتها الناجحة ضد العناصر الإلكترونية التي تروج المحتوى المنافي للآداب والذي يسيء لصورة الدولة فى الداخل والخارج.

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- مصدر يكشف كواليس القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بسبب حفل زفافه

كشف مصدر أمني مسؤول ملابسات القبض على زوج شقيقة الفنان محمد رمضان، أمس الأحد، وذلك على خلفية إقامة حفل زفافه داخل إحدى الفيلات بالشيخ زايد.

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-مقتل شخصين خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في قنا

قتل شخصان، بعد إصابتهما خلال مشاجرة بالأسلحة النارية، نشبت بين أبناء عمومة في قرية السمطا التابعة لدائرة مركز دشنا، بسبب خلافات الجيرة.

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-"التحرش بالفتيات" على الـ "فيسبوك"

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وبث محتوى مسيء لقيم وتقاليد المجتمع.

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-تعذيب وخنق وجثة طائرة

منذ شهر غادرت سيدة منزل زوجها "رامي" بعد توتر الأجواء بينهما؛ أملا في عودة الأمور إلى نصابها الصحيح في أقرب وقت حتى تلقت اتصالا من قسم شرطة الجيزة "جوزك ارتكب جريمة قتل".

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-حادث مروع أعلى وصلة دهشور

انتهى رجال المرور من رفع آثار حادث مروري مروع أعلى وصلة دهشور بنطاق محافظة الجيزة، أودى بحياة ٣ أشخاص في مقتبل العمر، ويتلقى رابع حالته خطرة العلاج في المستشفى.

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