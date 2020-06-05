التموين تداهم مصنعًا للكيماويات بدون ترخيص في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسؤول عن مصنع للكيماويات بالمرج؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية من المواد الكيماوية مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة. وبالتفتيش ضُبط بداخل المصنع (15) طن حامض كبريتيك معبأة داخل 1 تنك، 4،200 طن سلفونيك "منتج نهائي"، 7،720 طن معزز رغوة صابون، 1،600 طن مادة الأيكل مخصصة للخلط مع حامض الكبريتيك، طن مواد خام معبأة بداخل 1 تنك، 900 لتر كلور، 900 كيلو جرام ملح ماغنسيوم، 875 كيلو جرام ثايلوذ متخن لصابون المصنع، 500 لتر كلوريد، 155 لتر خل خام. 27 تنك فارغ – وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها. وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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