"إحنا مباحث".. ضبط 6 عناصر إجرامية اقتحموا شقة تاجر بالمعصرة وسرقوا أمواله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع انتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على أموال ومتعلقات المواطنين بالمعصرة

تبلغ للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، من صاحب محل ملابس، مقيم بدائرة القسم بأنه حال تواجده بمسكنه تناهى إلى سمعه صوت طرق على باب الشقة وحال قيامه بفتح الباب فوجئ بقيام مجموعة من الأشخاص بالدخول إلى مسكنه مُنتحلين صفة رجال شرطة بمباحث الأموال العامة وقيامهم بتفتيش الشقة بدعوى حيازته لمبلغ مالي بطريقة غير مشروعة، والاستيلاء منه على مبلغ مالي 36 ألف جنيه، وهاتفه المحمول من داخل الشقة، وعقب ذلك اصطحبوه داخل سيارة أجرة "ميكروباص لم يتمكن من التقاط أرقامها ثم تخلوا عنه أعلى الطريق الدائري بنطاق محافظة الجيزة عقب الاستيلاء على المسروقات، ولاذوا بالفرار.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، تبين صحة الواقعة، وأمكن التوصل إلى أن المتهمين قاموا باستقلال سيارة أخرى قبل ارتكابهم الواقعة وتبين أن السيارة مستأجرة لأحد المتهمين عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، له معلومات مسجلة وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 6من العناصر الإجرامية لهم معلومات مسجلة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد مصطفى قاسم وكريم عبد العاطي ومحمد صلاح وإبراهيم عبد المنعم، ضباط مباحث القسم، من ضبطهم وبحوزتهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة - طبنجة صوت وبمواجهتهم أمام العميد محمود حجازي، مفتش المباحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحد المتهمين بعلمه بثراء المجني عليه ولذلك اختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه واتفق مع قائد السيارة الميكروباص في ارتكاب الواقعة باستخدام السيارة قيادته نظير تحصله على مبلغ مالي وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المُشار إليها.

وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي (30 ألف جنيه من متحصلات الواقعة) وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وقيامهم بإتلاف الهاتف المحمول المستولى عليه والتخلص منه بإلقائه بالطريق العام، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، والعميد مجدي خلف، مأمور قسم المعصرة، إلى النيابة العامة.