بعد شفائه من "كورونا".. النائب هشام مجدي يكشف عددًا من النصائح لعبور الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه النائب هشام مجدي، عضو مجلس النواب، رسالة بعد شفائة من فيروس "كورونا المُستجد"، قال فيها إن التجربة المرضية التي مر بها زادته قوه وصبرًا، بعد إن غمره فيها الشعب المصرى بفيض من حب ودعوات لا تنقطع.

وأضاف في رسالته: "كل شيء بقدر، وعلى الإنسان أن يصبر أمام اختبار ربنا، الإيمان بالله والثقه في قدرته، مع النفسيه المرتفعه أمر مهم جدًا يجب أن يعيه الجميع".

ودعا النائب هشام مجدى، جميع المواطنين إلى إدارك خطورة الأزمة الصحية التي يشهدها العالم، مشددًا على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وجهت بها الحكومة وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي، مع التسلح بالغذاء الصحي والتصالح مع النفس، قائلا: "50% من العلاج النفسيه المرتفعه للمصابين".

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ووجه النائب، الشكر إلى كل من اهتم بالسؤال عنه ومتابعة حالته الصحية، خلال فترة العزل التي قضاها بأحد المستشفيات الخاصة، وفي مقدمتهم الدكتورعلي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والسيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، وزملاؤه النواب، وجميع العاملين بالأمانة العامة بمجلس النواب والمحررون البرلمانيون وإلى القطاع الطبى بمجلس النواب برئاسة الدكتورة هدى كريم.

كما توجه بشكر خاص إلى أهالى محافظة بني سويف، وخاصة دائرة مركز ومدينة ناصر، الذين لم يتوانوا في السؤال والدعاء له خلال الفترة الحرجة التي مر بها.

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