أخبار مصر | الأحد.. صرف معاشات الشريحة الثالثة من 2000 حتي 3000 جنيه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأحد.. صرف معاشات الشريحة الثالثة من 2000 حتي 3000 جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الأحد المقبل، صرف معاشات الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات ممن تزيد معاشاتهم على 2000 جنيه حتى 3000 جنيه، ويستمر الصرف على مدار يومين.
وشهد أمس الخميس، انتهاء مواعيد صرف الشريحتين الأولى والثانية لاصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه، حيث تلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف المعاشات.
وأشار التقرير، إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يونيو في الأيام الأربعة الأولى؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف 4.35 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 4.89 مليار جنيه.
وأشار التقرير، إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في رابع أيام صرف معاشات شهر يونيو وثانى ايام الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 2000 جنيه فأقل؛ حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الإجتماعي 395 ألف حالة بقيمة إجمالية 405 مليون جنيه.
وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 2.21 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 2.67 مليار جنيه، بالإضافة 1.74 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 1.81 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.45 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.
خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.
تسجيل 1152 حالة جديدة مصابة بكورونا و38 حالة وافاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 29767 حالة و1126 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".