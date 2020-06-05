شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 53 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
قال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 53 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها حالتي تعد بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 295 متر مربع، و30 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 3034 متر مربع، و21 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 1789 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى امس الخميس 813 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3930 فدان و18 قيراط و8 سهم، و3353 حالة إزالة مبانى بمساحة 452327 متر مربع.
شدد المحافظ، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.
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