شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب أطباء الدقهلية: ندب مستشار من النيابة الإدارية للدعم القانوني للأطباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، عن موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن ندب المستشار الدكتور محمد عبدالباسط، رئيس النيابة الإدارية، للعمل مستشارا قانونيا لنقابة الأطباء بالدقهلية لمدة عام.

وقال «الشحات»، في بيان صحفي: «أن الدعم القانوني للأطباء هو أحد الاهتمامات لنقابة الأطباء بالدقهلية ضد أي دعاوى يكون من شأنها الإساءة إلى الأطباء أو الانتقاص منهم، وإعلاء رأية العدل والحق ولتعسف بعض الجهات الإدارية في التعامل مع الأطباء بالمخالفة للقانون وتفعيلا لدور النقابة».

وأضاف :«بعد العرض على وزير العدل تمت الموافقة على طلب نقابة الأطباء بالدقهلية بانتداب المستشار الدكتور محمد عبدالباسط، وذلك للرد على استفسارات الأطباء الخاصة بقضايا النيابات والمحاكم التأديبية».

وطالب«الشحات» من الأطباء بتقديم مذكره تفصيليه بكل واقعة للرد عليها وليس مجرد العرض الشفهي حتى يتثنى الرد على كل واقعه بما ينطبق عليها من النص القانوني وأحكام المحكمة الإدارية العليا.

أشار إلى أن أول اجتماع مع المستشار والفريق القانوني بالنقابة لتنظيم العمل ٨ يونيو ٢٠٢٠، على أن يبدأ العمل والاستشارات يوم الإثنين من كل أسبوع ابتداء من ١٥ يونيو ٢٠٢٠ بنادي الأطباء بطلخا من العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا.

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