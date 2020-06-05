شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية: ضبط 5868 سائق نقل جماعي بدون كمامة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية. وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أنها جهودها أسفرت على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (5868) سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 29,767

تعافي 7,756

وفيات 1,126

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