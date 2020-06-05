شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد موقف السيارات ومحطة أتوبيس غرب الدلتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتفقد موقف سيارة الأجرة ومحطة أتوبيس شركة غرب الدلتا، بالكيلو 2 بمدينة مرسى مطروح، للاطمئنان على الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا، خاصة داخل وسائل المواصلات العامة مع التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات حفاظا على سلامتهم ومنع انتشار الفيروس.

وشدد المحافظ على جميع السائقين عدم تحميل أي ركاب إلا بعد الالتزام بارتداء الكمامة، والتنبيه عليهم طوال الرحلة بعدم خلعه حفاظا على سلامتهم جميعاً منعاً لانتشار الفيروس.

وخلال حواره مع الركاب والسائقين، أكد محافظ مطروح حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، من خلال الاجراءات والضوابط المعمول بها حالياً، والتى يجب الالتزام بها من الجميع خاصة ضرورة ارتداء الكمامات داخل وسائل المواصلات العامة باعتبارها اكثر طرق الانتشار للفيروس.

كما تفقد محافظ مطروح اعمال أحد كمائن مباحث مرور مطروح، بجوار موقف السيارات لضبط حركة السائقين، ومدى التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية والضوابط المتبعة مع سائقى السيارات الخاصة والعامة، وتوقيع المخالفات والمحاضر لغير الملتزمين بتلك الاجراءات، موجها بضرورة تعاون الجميع من اجل المرور بتلك المرحلة والحفاظ على سلامة وصحة المصريين.