شكرا لقرائتكم خبر عن «التدخل السريع» ينقذ مسنا بعد 5 سنوات قضاها يفترش الرصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي لفحص البلاغ الوارد بشأن وجود رجل مسن يفترش رصيف إحدى الشوارع بوسط القاهرة في حالة إعياء شديد ولايقدر على خدمة نفسه ويقوم بعض الأهالي بخدمته ورعايته.

توجه الفريق على الفور لمكان تواجد المسن وأجرى دراسه حاله له وتبين أنه يدعى (رفعت س أ) ويبلغ من العمر 81 عاما، غير متزوج وكان يعمل ترزى وترك عمله لمرضه وعدم قدرته على العمل وليس لديه أي أوراق تثبت شخصيته ويقوم أصحاب المحال التجاريه بالمنطقه برعايته.

قام الفريق باتخاذ كافه الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد .

ونجح الفريق في إقناع المسن الانتقال والاقامة بإحدى مؤسسات الرعايه الاجتماعية ليتلقى كافة أوجة الرعاية الاجتماعية ويعيش حياة افضل وعليه تم إستقباله باحد دور الرعاية بالجيزة.

هذا ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاشخاص فاقدى الرعايه والمأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكوميه الموحدة برئاسه مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وعلى صفحات تواصل الاجتماعى للوزارة التضامن الاجتماعى .

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