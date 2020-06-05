شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يترأس اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لإدارة ملف المياه لبحث التحديات المائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري اجتماع لجنة الأمانة الفنية للجنة الدائمة لإدارة ملف المياه، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2020 لإدارة ملف المياه بحضور ممثلي الجهات المعنية من وزارات الري والإسكان والصحه والكهرباء والطاقة المتجددة والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

ووجه الدكتور «عبدالعاطي»، بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لمراجعة مواصفات معالجة مياه الصرف الصحي والتوسع في أعمال المعالجة على مستوى الجمهورية، موضحا إنه تم خلال الاجتماع مناقشة وصول القمامة للمجاري المائية والحفاظ على جودة المياه بالمصارف المائية.

وقال «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية الجمعة، إن وزارة الموارد المائية والري تعمل على توفير كافة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات المعنية مثل الزراعة والصناعة ومياه الشرب، موضحا أن الدولة تواجه العديد من التحديات المائية ونُدرة المياه وصعوبة.

وأضاف الوزير، أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تلك التحديات بمشاركة وزارات الري والزراعة والإسكان والتنمية المحلية، ومنها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتأهيل الترع والأفمام والبوابات وتقنين المحاصيل الشرهة في إستخدام المياه والتوسع في تحلية مياه البحر وغيرها .

وأوضح، أن اللجنة تستهدف متابعة وتنفيذ العديد من الملفات مثل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وعدم إلقائها بالمجاري المائية منعا للتلوث، وذلك بالمشاركة مع وزارة التنمية المحلية وأجهزة المحافظات وحماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة من مخاطر الأمطار والسيول، وتحقيق الاستفادة منها والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي المعالج بالمشاركة مع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالاضافة إلى امداد القرى الفقيرة بشبكات الصرف الصحي .

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