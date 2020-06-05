شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: مطروح من أكثر المحافظات استجابة في مبادرة «صوتك مسموع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت وزارة التنمية المحلية تقرير جهود مبادرة «صوتك مسموع» خلال شهر مايو 2020 لحل شكاوي المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وسرعة الإستجابة لها، حيث جاءت محافظة مطروح من أكثر المحافظات في الاستجابة للشكاوى الواردة عبر المبادرة.

حيث وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لوزارة التنمية المحلية على مبادرة «صوتك مسموع» من اجل خدمة المواطن ووصول شكواه والعمل على الاسراع في حلها، ومؤكدا على سعى محافظة مطروح الدائم وتضافر كافة الجهود لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين والتخفيف عنهم، وموجها الشكر لجميع العاملين بالمنظومة على مستوى المحافظة ومشددا على استمرار العمل باقصى جهد من اجل الارتقاء بخدمة المواطنين .

وأوضح تقرير وزارة التنمية المحلية أن أكثر المحافظات استجابة للشكاوى خلال شهر مايو هي ( مطروح – القليوبية – أسوان – المنيا – أسيوط – الدقهلية- الغربية ) وان عدد الرسائل التي وردت إلى المبادرة خلال شهر مايو بلغت حوالى ١٠١٦٦ رسالة عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتساب أو الخط الساخن أو الإيميل، تضمنت تلك الرسائل 1521 شكوى، وتم الرد على 1112 شكوى بنسبة 73 % وجارى حل 409 شكوي بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، في سعى الوزارة الدائم للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية بكافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.



جدير بالذكر إن وزارة التنمية المحلية أطلق مبادرة «صوتك مسموع» لتلقى شكاوى المواطنين في خمس محاور ومن خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم «الواتساب» ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected]وذلك تيسيراً على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.