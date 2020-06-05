شكرا لقرائتكم خبر عن شرشر يعلن سلبية عينات الأطباء والعاملين في عزل اليونسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أسامة شرشر، إنه تم التواصل مع الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية لمعامل المركزية بوزارة الصحة، وأكدت أنه سيتم الإعلان عن كل نتائج المسحات الخاصة بالمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، سواء في مبنى العزل بسرس الليان أو في مستشفى الصدر بمنوف أو مستشفى الحميات، وكل مستشفيات العزل بمحافظة المنوفية، مؤكدا سلبية عينات جميع العاملين بمقر العزل في اليونسكو الخاصة بهم سواء أطباء أو أطقم تمريضية.

وأضاف شرشر، لاصحة لما يتردد من شائعات من داخل أماكن العزل أنه هناك تأخير في إظهار نتائج المسحات، التي يعمل عليها فريق طبي متكامل ويعملون على مدار الـ 24 ساعة في ظل انتشار جائحة كورونا «كوفيد 19»، مشيرا إلى أن البعض يحاولون ترويج الشائعات للنيل من الجيش الأبيض.

وأكد النائب أن هناك جهودا مضنية في جميع المستشفيات لعلاج المصابين ومحاربة الفيروس، الذي تسبب في وفاة مئات الآلاف في دول العالم، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول، التي وضعت برتوكول للعلاج.

وفي إطار الجهود، التي تبذلها مستشفي منوف العام لمواجه فيروس كورونا، قالت عزة عبدالسلام بديرمشرفة التمريض بالمستشفي، إن الأطقم التمريضية تمتلك القدرات والخبرات للتعامل مع مصابي فيروس كورونا سواء كانت الحالات إيجابية أو اشتباه، مشيرة إلى أن الدكتور عبدالمنعم عبدالناصف، مدير المستشفى أعطي تعليماته بوضع خطط يومية لمراقبة العمل ومواجهة أي صعوبات تواجه الممرضين في فترات حظر التجول.

ولفتت إلى أن الفترة المقبلة تحتاج تسليط الضوء في المسلسلات على الأطقم التمريضية، وإبراز دورهم في الحرب على الفيروس، باعتبارهم جنود في خط الدفاع الأول والمواجهة مع الفيروس.

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