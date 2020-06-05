شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس السبت مائل للحرارة شمالاً.. والقاهرة 33 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء لطيف على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية خفيفة صباحاً على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية تكون مثيرة للأتربة أحياناً كما تنشط على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان .

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «33– 19»، الإسكندرية «31– 20»، قنا «39- 25»، الأقصر «39 – 26»، أسوان «40– 27» .

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