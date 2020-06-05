شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لحوم مصنعة ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالشرقية، بالتنسيق مع الرقابة التموينية ومباحث التموين، حملات تفتيشية خلال شهر مايو المنقضي لضبط سوق اللحوم، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قام مفتشي الحملة بالمرور على 386 منشأة ما بين محل جزارة وشادر لبيع لحوم وثلاجة حفظ لحوم وسوبرماركت، أسفرت جهودها عن تحرير 24 محضر مخالفة، وضبط 113 كيلو جرام لحوم صالحة للإستهلاك مذبوحة خارج المجازر، وطن دهون غير صالحة للإستهلاك الآدمي، و150 كيلو جرام مصنعات لحوم، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها، وتحرير المحاضر بمعرفة الطب البيطري لإتخاذ اللازم قانوناً.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط لحوم مصنعة ودهون غير صالحة بالشرقية

ضبط لحوم مصنعة ودهون غير صالحة بالشرقية