شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمم المتحدة": ملتزمون بدعم مصر للتغلب على تحديات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت كريستينا ألبرتين، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر بالنيابة، أن الأمم المتحدة في مصر ملتزمة بشدة نحو دعم مصر في التغلب على التحديات الناتجة عن أزمة "كورونا " من خلال وضع الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية ضمن أولويات استجابتها وخطط الإنعاش .

وقالت ألبرتين - في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للبيئة - إن جوهر هذه الأولويات هو دعم الجهود الوطنية لإدارة الموارد الطبيعية في مصر، والتخفيف من المخاطر البيئية وتعزيز اقتصاد ومجتمع أكثر خضرة ، مضيفة أنه حان الوقت لمواصلة الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة كمحرك للنمو .. إنه يولد فرصًا في مجالات مثل الزراعة وإدارة النفايات والطاقة المتجددة ، وبالتالي تحسين حياة الناس، ويمكن لكل واحد أن يلعب دورًا نشطًا في حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي مما سيؤدي أيضًا إلى حمايتنا من الأوبئة.

Advertisements