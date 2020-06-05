شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدفاع اليوناني، إن بلاده مستعدة لمواجهة عسكرية مع تركيا، لأن سلوك تركيا عدواني جدا، ومستعدون لحماية حقوقنا السيادية بما في ذلك العمل العسكري، وذلك بحسب تصريحات بثتها قناة العربية.

ودعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تركيا، إلى احترام سيادة قبرص واليونان ومياههما الإقليمية،

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يأتي ذلك بعدما أعلنت تركيا مؤخرًا أنها ستقوم بأنشطة تنقيب عن الغاز الطبيعي بالقرب من جزيرة كريت وجزر يونانية أخرى.