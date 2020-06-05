شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 23 رحلة جوية استثنائيه لعودة المصريين العالقين بعدة دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة ، 23 رحلة جوية استثنائيه قادمة من « السعودية، الكويت، وبيروت، وموسكو، ولندن، وفرانكفورت، والصين، ونيروبي ،دار السلام» وذلك لإعادة المصريين من الخارج والذين منعهم انتشار فيروس كورونا المستجد من العودة خلال الفترات السابقة .

قالت مصادر بالمطار، أن جميع الرحلات تصل اليوم على مدار الساعة إلى مطار القاهرة الدولي، وتقل على متنها 3346 مصريا ، كما يستقبل المطار 4 رحلات داخلية قادمة من مدينة مرسى علم، عقب انتهاء مدة الحجر الصحي للمصريين هناك، وعلى متنهم 400 راكبا مصريا ، وسوف يتم نقل جميع المصريين المحتجزين بالحجر الصحى هناك بعد إلغاء الحجر الصحي ، والاكتفاء بالحجر الصحى المنزلي .

Advertisements

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، بسبب كورونا ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر ، لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.