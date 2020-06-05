أخبار مصر

متحف مطار القاهرة يستقبل مجموعة من القطع الأثرية استعدادا لعرضها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن متحف مطار القاهرة يستقبل مجموعة من القطع الأثرية استعدادا لعرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل متحف مطار القاهرة الدولي بصالة 3 مجموعة من القطع الأثرية قادمة من مخازن كل من المتحف المصري بالتحرير ومتحف السويس القومي تمهيدها لافتتاحه الوشيك.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عمليه النقل تمت طبقا للطرق العلمية المتعارف عليها دوليا، وتم وإعداد تقرير حالة لكل قطعة بالإضافة إلى تغليف كل مومياء على حدا داخل صناديق معدة ومجهزة لهذا الغرض ومبطنه بالفوم المقوي تتفق وطبيعة المادة الحساسة وتم تدعيمه بأحزمة ربط منعا لأي اهتزازات أثناء عملية النقل.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أن القطع بلغ عددها 12 قطعة تم اختيارها من قِبل اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف لإثراء العرض المتحفي، وتضمنت ثلاث مومياوات مزينة بكرتوناج مذهب ورسومات ملونه كانت في مخازن المتحف المصري بالتحرير، ومجموعة أخرى من الأواني الكانوبية وتمثال للاله ايزيس المجنح مصنوع من البرونز، وتماثيل صغيره من العصرين اليوناني والروماني من متحف السويس القومي.

Advertisements

وأشار مؤمن عثمان إلى ان متحف المطار بصالة 3 قد تم نقله إلى مكان آخر اكبر مساحة بنفس الصالة بما يلائم عرضا متحفيا شيقا ليصبح عنصرا جاذبا داخل مطار القاهرة الدولي للزائرين والوافدين، وجاري العمل أيضا لاقامة متحف اخر داخل صاله 2 بالمطار بمساحة 150 م.

واستقبل متحف شرم الشيخ الاسبوع الماضى ثلاثة قطع أثرية كبيرة من المتحف المصري بالتحرير ضمن سيناريو العرض المتحفي الخاص به تمهيدا لافتتاحه قريبا.

وقال الدكتور علي عمر رئيس اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، إن تلك القطع شملت مركبتي دهشور الخشبية وتمثال لقرد البابون واقفا في وضع التهليل لشروق الشمس، مشيرا إلى أن المراكب يبلغ طولها أكثر من 10 أمتار وعرضها 2,30 م، وهي تخص الملك سنوسرت الثالث من الدولة الوسطى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متحف مطار القاهرة يستقبل مجموعة من القطع الأثرية استعدادا لعرضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا