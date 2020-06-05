شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى إعادة افتتاح قناة السويس بعد 8 سنوات من هزيمة 67 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل مصر اليوم، بذكرى إعادة افتتاح الرئيس الراحل محمد أنور السادات لقناة السويس مرة أخرى بعد 8 سنوات من غلقها بعد هزيمة سنة 1967، حيث حرص الرئيس الراحل أنور السادات على اختيار يوم 5 يونيو ليمحو الذكرى السيئة لهزيمة 67 فى ذاكرة المصريين.

وخلال الافتتاح ارتدى الرئيس السادات الزى العسكرى الأبيض ورفع علم مصر على قناة السويس، وعلى مدار 5 سنين من غلق القناة التى تعتبر شريان العالم وهمزة الوصل ما بين الشرق والغرب والعالم من إقصاه إلى أدناه خسر العالم ما يعادل أكثر من 6 مليار دولار، وخسر كل ما كان يوفره فى المسافة بين الشرق والغرب بسبب اتجاه السفن للمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، وبالتالى تأثرت أسعار النقل البحرى العالمى.

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ذكرى إعادة افتتاح قناة السويس، تذكرنا بالمشروع العظيم التى انشأته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الفتره الماضية، وهو افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة فى 6 أغسطس 2015 وتوقيعه على وثيقة التشغيل الفعلى للقناة، حيث ألقى الرئيس كلمته للعالم أجمع، وتحدث فيها عن آفاق تشغيل هذه القناه وعائداتها لمصر وعلى الاقتصاد والشعب المصرى بأكمله، كما وجه الرئيس الشكر لكل من ساهم على انجاح هذا المشروع الوطنى الذى انجزه المصريون فى فترة قياسية.

وحققت قناة السويس، عوائد بلغت 5.8 مليار دولار في عام 2019 بنسبة نمو 1.3%، وبلغ إجمالي حركة التجارة العالمية عبر القناة نسبة 8.3%، وما يقرُب من 25% من إجمالي حركة البضائع المُحواة عالمياً، و100% من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحراً بين آسيا وأوروبا.

وسجلت حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2019 عبور 18.88 ألف سفينة، مقابل عبور 18.17 ألف سفينة خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 3.9 بالمائة، فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس 1.2 مليار طن صافي خلال عام 2019 مقابل 1.1 مليار طن خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 5.9%، وزادت كمية البضائع العابرة لقناة السويس من 983 مليون طن خلال عام 2018 إلى 1.031 مليار طن خلال عام 2019 بنسبة قدرها 4.9 بالمائة، وزادت حصيلة الإيرادات المحققة بالدولار من 5.7 مليار دولار عام 2018 إلى 5.8 مليار دولار عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 1.3%.