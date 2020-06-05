صور .. حى الدقى يصادر "ونش عفش" بدون تصريح فى شارع محى الدين أبو العز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تمكنت الأجهزة التنفيذية فى حى الدقى تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح ، رئيس الحى، من ضبط ونش عفش ناصيه ش محى الدين مع ش المدينة المنورة بدون تصريح اشغال طريق من الحى وبدون تصريح مرور وتم إيداع المضبوطات فى مخازن الحى.
وقال اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى فى بيان اليوم، إن الحى يشن حملات فى أوقات مختلفة بناء على توجيهات معالى الوزير اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، لتحقيق الضبط والربط بالنظام العام.
وكان اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، قاد حملة مكبرة في نطاق الحى، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لتوعية المواطنين بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وإزالة الإعلانات والتعديات وفتح الجراجات ورفع الاشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق لإعادة الانضباط لشوارع الدقى.
وقال عبد الفتاح، إن الحملة أسفرت عن تحرير 12 محضرا تالف رصف و8 محاضر إشغال للطريق العام، وإزالة 14 إعلانًا بدون ترخيص، وتم ايداع المضبوطات فى مخازن الحى.
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