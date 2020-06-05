أخبار مصر | "السياحة والآثار" بصدد افتتاح متحف ثانٍ بصالة 2 في مطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر "السياحة والآثار" بصدد افتتاح متحف ثانٍ بصالة 2 في مطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف في وزارة اللآثار: إن متحف مطار القاهرة الدولي في صالة 3 كان موجودا في مكان أصغر من الحالي، وتم نقله إلى مكان آخر أكبر مساحة في الصالة نفسها.

وأشار في تصريحاته اليوم الجمعة، على هامش نقل عدد من القطع الأثرية لمتحف المطار بصالة 3، إلى أن المكان الجديد يلائم عرضًا متحفيًا شيقًا ليصبح عنصرًا جاذبًا داخل مطار القاهرة الدولي للزائرين والوافدين.

وكشف عن أن الوزارة تعمل حاليًا على إقامة متحفًا آخرًا داخل صاله 2 في المطار، سيكون على مساحة 150 مترًا، وهو ما سيمثل عنصر رواج وجذب للسياحة الثقافية في مصر.

وكانت وزارة السياسحة والآثار، أعلنت في بيان لها، عن استقبال متحف مطار القاهرة الدولي في صالة ثلاثة، 12 قطعة أثرية، وذلك تمهيدًا لافتتاحه، والقطع قادمة من مخازن المتحف المصري في التحرير ومتحف السويس القومي، وهي ثلاث مومياوات مزينة بكرتوناج مذهب ورسومات ملونه كانت في مخازن المتحف المصري بالتحرير، ومجموعة أخرى من الأواني الكانوبية وتمثال للإله ايزيس المجنح مصنوع من البرونز، وتماثيل صغيرة من العصرين اليوناني والروماني من متحف السويس القومي.