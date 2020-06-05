أخبار مصر | "رياح مثيرة للرمال والأتربة".. تعرف على تفاصيل طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر "رياح مثيرة للرمال والأتربة".. تعرف على تفاصيل طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض درجات الحرارة اليوم الجمعة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، على أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارا، وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة، بينما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء.

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية اليوم الجمعة، وتتمثل في ظهور شبورة كثيفة في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط يؤثر على شمال البلاد والقاهرة والوجه البحري، بينما الجنوب يتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة بالقاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجات، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 17 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 17 والعظمى 28

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درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 15 والعظمى 33

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 14 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 22 والعظمى 38

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 23 والعظمى 40

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 26 والعظمى 42

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 26 والعظمى 42

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 33

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 32